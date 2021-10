Promozione, Girone C: La Pieve ancora in vetta, Ganaceto insegue

Si conferma sola in vetta a punteggio pieno La Pieve Nonantola che batte anche il Cavezzo per 2-1, lasciando quest’ultimo a sei punti ai margini della zona Play Off. L’unica squadra che potrebbe ancora raggiungere i granata, avendo una partita in meno e avendo vinto le tre giocate fino ad ora, è il Ganaceto che ieri ha ottenuto una vittoria netta per 4-0 sulla Solierese che rimane a quattro punti, raggiunta dall’Atletico SPM che vince la prima partita di questo campionato contro il Persiceto, fermo ad un punto.

Vince il Castelnuovo che raggiunge il Cavezzo e lo fa battendo la Centese per 3-2 e lasciando i ferraresi a soli due punti. Rimane a sei punti con Cavezzo e Castelnuovo anche la Virtus Camposanto che perde per 3-0 in casa del Polinago e si fa superare proprio dalla squadra della montagna che sale a sette punti. A sette punti arriva anche la Quarantolese che non va oltre il pareggio (2-2) contro il Casumaro che sale a quattro. Ancora ultimo in classifica a zero punti il Fiorano che ieri ha riposato.