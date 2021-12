Promozione, Girone C: La Pieve chiude il girone di andata con 11 vittorie e una sconfitta

Ancora una vittoria per La Pieve Nonantola nel Girone C di Promozione che ieri è arrivato al giro di boa con i granata primissimi a 33 punti dopo la vittoria per 2-1 sulla Centese, undici in più della seconda che attualmente è il Cavezzo. Quest’ultimo grazie alla vittoria nell’anticipo del sabato sul Casumaro, ha sorpassato la Virtus Camposanto che ieri ha riposato.

E’ risalito in quarta posizione il Ganaceto che ha vinto lo scontro diretto contro il Polinago e ha staccato i gialloblù di tre punti in classifica raggiungendo il Castelnuovo che ieri ha avuto una battuta d’arresto importante perdendo per 5-0 contro il Persiceto. Lo scontro diretto per la salvezza tra Fiorano e Atletico SPM è finito a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre nelle stesse posizioni di classifica, mentre la Quarantolese, condannando la Solierese all’ultimo posto in classifica, si è riportata appena sotto alla zona play off.