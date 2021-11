Promozione, Girone C: La Pieve vince ancora, bene Virtus Camposanto e Castelnuovo

Sempre più in vetta alla classifica La Pieve Nonantola che vince per 2-0 contro la Solierese e stacca il Ganaceto, uscito sconfitto dal match in casa di un ottimo Fiorano che esce dalla zona Play Out grazie a questi tre punti. Sale al secondo posto il Castelnuovo, vincente nell’anticipo del sabato in casa del Polinago che scivola invece fino ai margini della zona rossa al pari della Quarantolese che ha perso in casa contro il Persiceto ultimo in classifica pari alla Centese, uscita con un soddisfacente 1-1 dal campo del Cavezzo. Buona prova della Virtus Camposanto che fa un salto in avanti battendo per 2-0 l’Atletico SPM. A parte La Pieve Nonantola che si stacca dalle altre, la classifica è comunque molto corta con l’ultimo posto dei Play Off e il primo dei Play Out staccati solo da tre punti.