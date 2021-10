Eccellenza, Girone B: quanti gol per le modenesi nella quinta giornata

Abbuffata di gol per le modenesi del Girone B di Eccellenza nella quinta giornata giocata tra sabato e domenica. A mandare in tilt il pallottoliere è stata la Virtus Castelfranco che ha rifilato sei reti all’Argentana senza subirne neanche una. I biancogialli sono così secondi in classifica insieme al Castelvetro, che ha vinto per 4-3 contro il Castenaso, e al Sant’Agostino che ha superato il Granamica in trasferta.

A dieci punti rimane anche la Vadese Sole Luna vittima di uno splendido 4-0 in favore della Vignolese che è salita così a sette punti portandosi a metà classifica. Fa solo un gol che vale però un punto importante il San Felice che pareggia contro una potenza come il Medicina Fossatone e conquista il primo punto in classifica. 1-1 anche tra Copparese e Anzolavino, mentre il Masi Torello si fa sorpassare da tante squadre rimanendo a nove punti dopo la sconfitta in casa del Corticella che rimane primo in solitaria a 13 punti.