Eccellenza, Girone A: prova di forza del Cittadella, sconfitta per il Formigine

Cambia la classifica del Girone A di Eccellenza dopo la quinta giornata giocata tra sabato e domenica. Ad aprire il fine settimana di gare è stato il pareggio per 3-3 tra Agazzanese e SanMichelese che, con un solo punto a testa, sono rimaste in fondo alla classifica separate solo da un punto e appena sopra al Bibbiano San Polo che ha perso la sua terza partita in questo campionato.

A decretare la sconfitta dei reggiani è stato il Salsomaggiore che è tornato alla vittoria dopo la debacle della settimana scorsa e si è portato subito alle spalle delle prime con un solo punto di distacco. In testa rimangono quindi Cittadella e Rolo che ieri hanno vinto rispettivamente contro Colorno e Nibbiano&Valtidone nei due scontri diretti di questa giornata.

I parmensi rimangono così fermi a quota sette al quarto posto in classifica, mentre i piacentini (che hanno una partita in meno) sono addirittura ai margini della zona Play Out con cinque punti al pari della Fidentina. Quest’ultima ha subito ieri una brutta sconfitta per 5-1 per mano della Piccardo che si è riscattata dopo la sconfitta contro il Cittadella ed è salita a sei punti ma rimane a metà classifica, avendo comunque una partita in meno per aver già passato il turno di riposo.

Ha vinto l’Arcetana che si è portata s sei punti a metà classifica avvicinandosi agli avversari del Real Formigine che, con sette punti, sono all’ultimo posto disponibile dei Play Off. Infine vittoria importante del Felino cha ha sorpassato il Campagnola battendolo per 1-0 a domicilio. Ha riposato la Modenese che rimane a sei punti insieme a Felino, Piccardo e Arcetana.