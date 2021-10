Promozione, Girone C: La Pieve cade contro il Polinago, prima vittoria del Fiorano

Non cambia la testa della classifica nonostante la sconfitta della Pieve Nonantola che si fa avvicinare dal Polinago: tra le due squadre ad avere la meglio sono stati i montanari che si sono imposti per 2-0 in casa dei granata; ora in classifica ci sono solo due punti tra loro. Perde l’occasione per insidiare La Pieve il Ganaceto che esce sconfitto dall’anticipo di sabato in casa di un ottimo Atletico SPM che si porta a sette punti fuori dalla zona Play Out.

Torna alla grande il Cavezzo dopo la sconfitta della settimana scorsa e vince per 6-0 ai danni del Persiceto che rimane ultimo ad un punto. Primi punti e prima vittoria invece per i Fiorano che supera in un colpo solo Persiceto e Centese (che ieri ha riposato) portandosi dall’ultimo al terzultimo posto in classifica; a farne le spese è la Quarantolese che arresta di nuovo la sua corsa dopo un avvio di stagione scoppiettante.

Sconfitta invece per la Solierese che si fa calare un poker dal Casumaro e rimane in zona Play Out con quattro punti, alle spalle della Virtus Camposanto che si è fatta superare in casa da un Castelnuovo che si porta alle spalle delle prime con nove punti.