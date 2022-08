Eccellenza, Castelvetro: ultimo giorno di ritiro sull'Appennino reggiano

Termina oggi il ritiro del Castelvetro che ha scelto Villa Minozzo, località dell’Appennino reggiano, per affrontare il ritiro pre stagione. Martedì è stata presentata la squadra al termine della prima giornata di presenza degli atleti nel parco de Le Boccede Country House, in località Bedogno, dove sono rimasti fino ad oggi.

Il sindaco Elio Ivo Sassi ha portato i saluti dei villaminozzesi e ha affermato: “E’ un vero piacere ospitare nel nostro Appennino la compagine del Castelvetro calcio, alla quale porgiamo il nostro più autentico ‘in bocca al lupo’ per la prossima stagione, anche a nome di tutta la comunità”. I dirigenti modenesi hanno sottolineato, tra l’altro, come la scelta della società si sia focalizzata su Villa Minozzo per la qualità degli impianti e dei servizi messi a disposizione sia per la preparazione che per la permanenza dei giocatori, nonché per la disponibilità dimostrata dai gestori delle strutture e dalle istituzioni.