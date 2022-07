Calcio, Modena: allenamenti a porte aperte a Fanano, ecco i prezzi delle amichevoli

Partiranno oggi dopo pranzo i canarini alla volta di Fanano dove rimarranno fino al 23 luglio in ritiro. Gli allenamenti allo stadio Lotta saranno a porte aperte per i tifosi, salvo alcune eccezioni che saranno precedentemente comunicate. In ritiro verranno giocate sei amichevoli, questi gli orari e i prezzi d’ingresso comunicati dall’organizzazione locale:

10 luglio Modena-Cimone Calcio 5 euro prezzo unico

13 luglio Modena-Rappresentativa Montagna 5 euro prezzo unico

16 luglio Modena-Formigine 10 tribuna, 5 prato

19 luglio Modena-Castelvetro 5 prezzo unico

22 luglio Modena-Fiorenzuola 10 tribuna, 5 prato

23 luglio Modena-Lucchese 10 tribuna, 5 prato

Durante le partite è consigliato l’uso della mascherina all’interno dell’impianto.