Rolo - Castelvetro 0 - 0 | Pari e patta dopo una partita equilibrata

Pareggio giusto tra Rolo e Castelvetro. La prima frazione è di marca ospite con predominio territoriale e di occasioni per il Castelvetro che va vicino al gol al 14’ con Pigozzi che si vede parare la conclusione di sinistro da Grigoli. Ancora due occasioni al 30’ ed al 38’ per il Castelvetro prima con Marconi che a porta sguarnita alza il tiro sulla traversa, poi con Barbieri che conclude da destra scavalcando il portiere ma la palla si adagia sull’esterno della rete sopra la traversa.

Nessuna occasione per il Rolo nei primi 45’. Le cose cambiano sensibilmente nella ripresa, Cristiani inserisce Puglisi sulla fascia sinistra ed il Castelvetro non riesce più ad avere il controllo del gioco. Il Rolo prende così il sopravvento con palle alte ed in profondità che producono un paio di conclusioni, la prima di Budriesi in mischia al 48’, ma il centrale calcia alto, e la seconda nei minuti finali con Fofana che calcia da destra trovando pronto alla risposta Avgul.