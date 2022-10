Rolo - Cittadella Vis Modena 1 - 1 | Secondo pareggio consecutivo per il Citta

Secondo pareggio consecutivo per il Cittadella che a Rolo non va oltre l’1-1 e si fa scavalcare dal Borgo San Donnino in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato i modenesi sono passati in vantaggio al 40’ con la rete di Conte, ma ad inizio ripresa, al 48’, è stato Puglisi a trovare la rete del pareggio. Entrambe le squadre hanno poi cercato la vittoria creando varie occasioni, ma senza riuscire più a muovere il risultato.