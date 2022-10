Rolo - La Pieve Nonantola 0 - 1 | Vittoria di misura per i granata

Squadra in casa

Squadra in casa Rolo

Ancora una vittoria per La Pieve Nonantola che, grazie ai tre punti conquistati sul campo ostico del Rolo, sale sempre di più in classifica e si porta alle spalle delle prime con ben 17 punti. In terra reggiana a decidere l’incontro è stato Acquafresca che ha segnato il gol della vittoria al 74’ dopo un primo tempo piuttosto equilibrato.