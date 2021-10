Rolo - Modenese 0 - 0 | Gli uomini di Fontana fermano anche la capolista

La Modenese continua il suo momento positivo e ferma anche la capolista inchiodandola ad un pareggio a reti inviolate. Sono proprio i modenesi a partire bene creando la prima grande occasione già al 2’ quando il solito Falanelli arriva davanti a Neri, ma non riesce a trasformare un contropiede giocato in grande velocità. L’agonismo in campo è tanto a discapito del divertimento, infatti fino all’intervallo non succede più nulla di rilevante.

Nella ripresa non si arrende la squadra di Fontana che continua a macinare gioco cercando il vantaggio e al 55’ ancora Falanelli si trova a tu per tu con Neri che riesce ad anticipare l’attaccante servito nell’occasione da Alicchi. Miracolo poi di Neri a metà della ripresa quando Alicchi prova un bel colpo di testa. Brivido per gli ospiti all’80’ quando Vietti assegna un calcio di rigore per i padroni di casa per un fallo di mano di Laino che viene anche espulso per doppia ammonizione. Sul dischetto va Lari, ma il suo tiro colpisce il palo e la partita si chiude a reti inviolate.