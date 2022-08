Rolo - Modenese 1 - 0 | Puglisi decide la prima sconfitta per i gialloblù

Arriva una sconfitta per la Modenese nella prima giornata di campionato di Eccellenza. Nella sfida in casa del Rolo i gialloblù non riescono a recuperare lo svantaggio e tornano a casa con zero punti. La partita rimane in bilico e in equilibrio per tutto il primo tempo e gran parte del secondo, poi al 78’ è stata la rete di Puglisi a decidere il risultato in favore della squadra d’oltre Secchia.