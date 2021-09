Prima sconfitta in campionato per il Real Formigine che perde per 3-0 sul campo del Rolo. Dopo aver retto per una buona parte del primo tempo, i ragazzi di Ferraboschi sono passati in svantaggio al 42’ quando Ranieri ha segnato a pochi minuti dall’intervallo. Nella ripresa trovano subito il raddoppio i padroni di casa con Ricaldone che segna al 56’. Prova a rimanere in partita la squadra modenese che poi nei minuti di recupero subisce anche la terza rete che vale la doppietta personale di Ranieri.