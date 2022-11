Rolo - Real Formigine 3 - 3 | Tripletta di Habib per i verdeblù

Squadra in casa

Squadra in casa Rolo

E’ un buon pareggio quello conquistato dal Real Formigine che continua con i risultati positivi in questo campionato di Eccellenza in cui le prime sono sempre a pochi punti di distanza. Sul campo del Rolo è terminata 3-3 con le reti di Lari, Puglisi e Budriesi per i padroni di casa.

A decidere la gara lato verdeblù invece è stata la splendida tripletta di Habib che è sempre più determinante per la squadra modenese. Il Real Formigine ha tenuto così a distanza gli avversari reggiani, ma si trova ora Colorno e Piccardo che premono alle spalle.