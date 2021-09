Un gol per tempo con gli ospiti passati in vantaggio al 26'; rispondono i reggiani a pochi minuti dall'inizio della ripresa

Buon pareggio per la SanMichelese che alla prima di campionato a strappato un punto importante in casa del Rolo. A passare in vantaggio sono stati proprio i sassolesi che hanno segnato al 26’ con Manzini resistendo poi fino al termine del primo tempo avanti di un gol. Nella ripresa la squadra di Frigieri è stata raggiunta al 53’ dalla rete di Ricaldone che ha decretato un punto a testa per le due formazioni.