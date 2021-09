Roma - Sassuolo 2 - 1, le pagelle | Ancora bene Djuricic, Boga cresce

Ecco le pagelle di Roma Sassuolo 2-1.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 7; Karsdorp 6.5

(89’ Reynolds s.v.), Mancini 6, Ibanez 6, Vina 6.5; Cristante 7, Veretout 6 (74′ Shomurodov s.v.); Zaniolo 6 (74′ Perez s.v.), Pellegrini 7, Mkhitaryan 6 (70′ El Shaarawy 7); Abraham 6.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6, Chiriches 6, Ferrari 6, Rogerio 6.5; Frattesi 6.5 (84′ Ayhan s.v.), Lopez 6.5; Berardi 7 (77′ Defrel s.v.), Djuricic 7.5 (84′ Traorè 7), Boga 7 (88’ Kyriakopoulos s.v.); Raspadori 6.5 (46′ Scamacca 6.5).

MIGLIORI TODAY

DJURICIC 7.5 - Quest’anno sembra in grandissima forma e molto maturato come giocatore. Segna un gol bellissimo e importantissimo con un leggero colpo di tacco. E’ presente in tante azioni offensive dei neroverdi, sempre con giocate intelligenti e utili per i compagni.

BOGA 7 - Sta tornando ai livelli eccezionali a cui aveva abituato i tifosi neroverdi. Più volte riesce a saltare la difesa avversaria e a pescare un compagno in area. Sfiora anche il gol, ma trova un grandissimo Rui Patricio a impedirglielo.