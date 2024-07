Carpi, obiettivo salvezza divertendo il Cabassi

Giorni caldi in casa Carpi. Prima la presentazione della campagna abbonamenti ("C come Carpi") e delle nuove maglie, il main sponsor "Sarchio" di Fossoli del manager Cesare Roberto (già alla Reggiana) nuovo ingresso in società, quindi le ufficializzazioni dei confermati e dei nuovi arrivi, la pubblicazione dei calendari, quindi il raduno al Cabassi per l'inizio della preparazione in vista del torneo di serie C, il primo della gestione Lazzaretti, al quarto anno di vita del nuovo "Ac Carpi".

Obiettivo è naturalmente la salvezza, traguardo non facile in un girone che comprende tra le altre le retrocesse Ascoli e Ternana, poi Perugia, Spal, Entella e neopromosse ambiziose come il Campobasso.

Lazzaretti: "Mi hanno obbligato a parlare di salvezza tranquilla e così faccio", come a dire che il nuovo Carpi vale qualcosa in più. C'è speranza di arrivare al traguardo dei 500 abbonati, si fa riferimento alla curva piena delle ultime gare dell'anno scorso e di un patrimonio di giovani tifosi da incrementare sempre più.

Ecco i calciatori convocati da Serpini: portieri Lorenzi (06), Pezzolato (04, in prestito dal Modena, 23/24 al Forlì), Sorzi (00, Fiorenzuola); difensori confermati Verza (05), Calanca (96), Cecotti (05), Tcheuna (04), Rossini (98); Zagnoni (95, dalla Vis Pesaro), Zoboletti (05, Sambenedettese). Centrocampisti confermati Mandelli (97), Cortesi (98), Forapani (03); Nardi (04, dalla Fiorentina, ex Livorno), Amayah (00, dal Corticella), Figoli (00, dalla Pergolettese). Attaccanti, confermati Sall (00), Sereni (96, Pro Sesto), Stanzani (00, dalla Pro Patria). Aggregati il portiere Forghieri (06, Sassuolo), i difensori Barbieri (06), Vecchi (07), Rinaldi (06); i centrocampisti Sandrolini (07, Zola), Bellucci (06, Modena), Aurea (06), Potasso (07, Modena), Pederzini (06, Reggiana).