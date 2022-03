Salernitana - Sassuolo 2 - 2 | I neroverdi si complicano la vita da soli

Alla fine è un pareggio che sta quasi più stretto alla Salernitana che al Sassuolo dopo una partita dominata fino alla metà della ripresa dai neroverdi. A complicare le cose è stata in particolare l'espulsione di Rapsadori al 59'.

IL MATCH - Partenza in salita per i neroverdi che all’8’ passano in svantaggio per un errore di Consigli che arriva a toccare un pallone sopra alla traversa e, nel tentativo di trattenerlo per non concedere il corner, lo rimette invece sui piedi di Bonazzoli che è velocissimo a ribadire in rete. Al 12’ raddoppia la squadra di squadra con Kastanos, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Reagisce a questo punto la squadra di Dionisi e al 20’ al termina di una bellissima azione di squadra Kyriakopoulos crossa dalla sinistra e la mette in mezzo all’area dove Scamacca sbuca tra due avversari e la mette in rete di testa. Ora è il Sassuolo ad essere padrone del campo e al 30’ il risultato viene ribaltato quando Traorè riceve sulla sinistra, si mette in proprio e si accentra saltando Coulibaly e Veseli calciando da posizione defilata sul secondo palo: gol pazzesco dell’ivoriano. Al 32’ la Salernitana è poi costretta al primo cambio per l’infortunio di Ederson che lascia il posto a Radovanovic. Tentativo di Frattesi poi al 37’, ma il suo tiro termina di poco alto. Al 39’ va ancora in rete Traorè, ma il giocatore era in fuorigioco e il gol non è convalidato. Nella ripresa il Sassuolo sembra essere in controllo della partita ma al 59’ Raspadori rimedia il secondo giallo in due minuti e viene espulso tra le proteste dei neroverdi per la decisione arbitrale. Prova a resistere la squadra di Dionisi e al 77’ va vicina anche al tris con Frattesi che colpisce la traversa. All’81’ però l’uomo in meno comincia a farsi sentire e la Salernitana trova il pareggio con Djuric che di testa salta più in alto di tutti e manda in rete un bel cross di Zortea. Nel finale è un assedio da parte dei padroni di casa, ma in questo caso è Consigli ad uscire e a trovare una paio di parate determinanti per portare a casa il pareggio.

SALERNITANA: Sepe; Vasalj (46′ Zortea), Gyomber, Fazio, Ruggeri (69′ Ranieri); L. Coulibaly, Ederson (31′ Radovanovic); Kastanos (46′ Perotti), Duric, Verdi (69′ Mousset); Bonazzoli. A disp.: Belec, M. Coulilbaly, Bohinen, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael. All.: Davide Nicola

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches (46′ Ruan), Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (90’ Harroui), Lopez; Berardi (78′ Henrique), Raspadori, Traore’ (78′ Ayhan); Scamacca (69′ Defrel). A disp.: Pegolo, Zacchi, Peluso, Magnanelli, Oddei, Ciervo, Ceide. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Massimi di Termoli

RETI: 7′ Bonazzoli, 20′ Scamacca, 30′ Traorè, 82′ Duric

NOTE: ammoniti Berardi, Ruggeri, Ranieri, Lopez. Espulso Raspadori per somma di ammonizioni.