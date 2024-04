Salernitana - Sassuolo 2-2 | I neroverdi falliscono i tre punti obbligatori

Era una sfida che non si poteva fallire e sembrava quasi fatta per gli uomini di Ballardini. Ma al 91' la Salernitana riacciuffa una partita ormai destinata ad andare in archivio con l'ennesima vittoria ospite all'Arechi. Il Sassuolo esce malconcio da una sfida delicatissima, che sembrava avere in pugno fino ad una manciata di secondi dal termine della gara.

Un pareggio pesantissimo in ottica speranze di Salvezza, che condanna i neroverdi al penultimo posto in attesa delle sfide delle dirette concorrenti nel weekend.

La cronaca

Primi minuti con i padroni di casa in avanti, ma il Sassuolo guadagna campo e al quarto d'ora inizia a proporsi con più insistenza nell'area avversaria. Al 29' arriva il gol di Pinamonti, che colpisce a centro area su assist di Defrel: l'attaccante neroverde era però in fuorigioco e l'arbitro annulla.

Bisogna aspettare qualche minuto e questa volta il vantaggio arriva per davvero. Gli ospiti colpiscono in contropiede, con Laurientè che insacca su assist di Bajrami. Sette minuti più tardi la pressione dei neroverdi viene premiata. In questa occasione i ruoli si scambiano: è Pinamonti che serve Bajrami, il quale batte agevolmente Costil. Si va al riposo sullo 0-2.

In apertura di ripresa si sveglia la Salernitana. Al 49' Ferrari commette fallo in area su Tchaouna e il signor Sozza concede il rigore. Sul dischetto va Candreva che non sbaglia e accorcia le distanze.

La partita è equilibrata e il Sassuolo non rinuncia ad attaccare. A metà del secondo tempo iniziano i cambi e la partita si fa più frammentata. Sono però gli ospiti a rendersi sempre più pericolosi degli avversari, mantenendo il baricentro alto. Sassuolo che va vicino anche alla terza rete in un paio di occasioni. Negli ultimi minuti i granata provano con la forza della disperazione e al 91' Giulio Maggiore trova un insperato gol del pareggio, confermato dopo un check al VAR. Doccia fredda per il Sassuolo.

Il tabellino

SALERNITANA-SASSUOLO 2-2

SALERNITANA: Costil, Pierozzi (dal 85′ Simy), Manolas (dal 77′ Boateng), Pirola, Bradaric, Tchaouna (dal 77′ Vignato), Coulibaly, Maggiore, Gomis (dal 46′ Zanoli), Candreva, Ikwuemesi (dal 64′ Weissmann)

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic (dal 69′ Kumbulla), Ferrari, Doig, Boloca, Thorstvedt (dal 73′ Racic), Defrel (dal 90’+3 Viti), Bajrami (dal 73′ Henrique), Laurienté, Pinamonti.

Arbitro: Sig. Sozza di Seregno.

Reti: 37′ Laurienté (Sas), 44′ Bajrami (Sas), 51′ rig Candreva (Sal), 90’+1 Maggiore (Sal)

Ammoniti: Pierozzi (Sal), Laurienté (Sas), Pirola (Sal)