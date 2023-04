Salernitana - Sassuolo 3 - 0 | Tonfo dei neroverdi

Brutta sconfitta per il Sassuolo che a Salerno è caduto con un netto 3-0. Al 9’ i padroni di casa passano già avanti di un gol con Pirola: corner di Candreva, spizzata di Gyomber verso la porta e ribattuta in rete di Pirola. La reazione dei neroverdi non arriva e allora la Salernitana ne approfitta e al 21’ trova il raddoppio con Dia su bella sponda di Botheim. Ora il Sassuolo avrebbe qualche occasione per provare a rimettersi in partita, con i padroni di casa che arretrano molto, ma al 65’ arriva il tris con Coulibaly e la partita è definitivamente chiusa.