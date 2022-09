Salsomaggiore - Carpi 2 - 2 | Biancorossi, che fatica!

Un punto e via andare, va già benissimo così. Il Carpi vede le streghe a Salso, ed è costretto agli straordinari per risalire la corrente di una gara sporca e difficile, riacciuffata nel recupero su un 2-2 che a conti fatti deve accontentare per forza la truppa biancorossa, alla vigilia vogliosa di ben altro risultato.

Bagatti conosce benissimo la categoria e aveva avvertito per bene sulle insidie della trasferta termale. A Salsomaggiore, infatti, il Carpi se la vede brutta, parte male, si distrae di difesa, va sotto di due reti dopo neanche mezz'ora e patisce non poco l'entusiasmo di una matricola che non frequentava questi palcoscenici da più di 70 anni, dell'immediato secondo dopoguerra.

La partita - Dopo neanche dieci minuti Salso in vantaggio. Retropassaggio quantomeno avventato di Calanca per Balducci, nel "dialogo" si intromette Berti che non ha difficoltà a portare in vantaggio i gialloblu di casa. Biancorossi subito in difficoltà ed incapace di organizzare una reazione che sia degna di tale nome. Anzi, un quarto d'ora dopo i parmensi raddoppiano. Angolo di Mingiano, ed è bravo Morigoni a sbrogliare la matassa con una precisa conclusione di destro.

Due a zero e i numerosi tifosi carpigiani non sanno che pensare. Dal nulla si accende finalmente un lampo, al 36' quando Cicarevic si mette in proprio e scarica la rabbia di tutta la squadra con un tiro dai venti metri che si insacca e riapre i giochi.

Nella ripresa è un monologo del Carpi che crea diverse opportunità da rete ma non è mai lucido al punto giusto per riappropriarsi del match. Beretta (assist di Sall), Bouhali ed infine lo stesso Sall in acrobazia (servito da Cicarevic), non sono né precisi nè sfortunati. Al 27' Sall si vede negare da Galletti una rete quasi fatta. Entrano forze fresche, ma il Salso resiste. Quando la gara sembra decisa, ecco al 47'del secondo tempo il sospirato pari di Villa, entrato nel finale al posto di Navarro. Bagatti tira un sospiro di sollievo. Domenica prossima al "Cabassi" arriva il Sant'Angelo Lodigiano.