Salsomaggiore - Real Formigine 0 - 0 | Un grande Cortenova salva la porta verdeblù

Primo tempo che parte in favore de parmensi, padroni del campo e pericolosi in almeno tre occasioni con Pellegrini, Berti e Romeo, ma tutte le volte a diventare protagonista è stato il portiere verdeblù, sicuramente il migliore in campo fino al riposo a cui si è andati sullo 0-0. Nella ripresa sono invece gli ospiti a fare la partita, alzando molto il baricentro rispetto alla prima frazione di gioco.

Ci prova Zampino solo davanti a Spanu che blocca in uscita, poi le occasioni sono arrivate da entrambe le parti su calci piazzati, senza però fortuna per nessuna delle due formazioni. All’88’ la più nitida occasione della partita è per il Salsomaggiore che manda Romeo al cross dalla destra per Compiani che in rovesciata, dal centro dell’area, manda il pallone sul palo opposto ma Cortenova compie un vero miracolo in controtempo e para ancora, confermandosi migliore in campo.