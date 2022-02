Salsomaggiore - SanMichelese 2 - 0 | I biancoverdi resistono fino a un quarto d'ora dalla fine

Sconfitta per la SanMichelese che in classifica non riesce a rialzarsi; ad approfittarne è il Salsomaggiore che in casa vince per 2-0. La partita rimane in equilibrio per tutto il primo tempo e per gran parte del secondo, infatti i gialloblù passano in vantaggio solo al 77’ quando Cisse sblocca il risultato e sette minuti più tardi chiude il match segnano una bella doppietta.