Sammaurese - Athletic Carpi 1 - 0 | Tornano alla sconfitta i biancorossi, l'assedio finale non porta risultati

Torna alla sconfitta l’Athletic Carpi che nell’infrasettimanale ha affrontato la trasferta in casa della Sammaurese. L’inizio equilibrato viene spezzato dal gol al 20’ di Rosa che, di testa, ha infilato la porta di Ferretti ricevendo da Masini. Prova a reagire il Carpi ma il primo tempo termina sull’1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa ci provano i biancorossi, anche se va più vicina la Sammaurese al raddoppio di quanto non si avvicini al pareggio la squadra di Bagatti.

A tenere in partita l’Athletic Carpi è Ferretti che effettua due belle parate, poi nei minuti finali i biancorossi si buttano in avanti per cercare di recuperare il risultato, ma Villanova, che ha l’occasione migliore al 95’, trova l’incrocio dei pali e sul tap-in Dipinto impegna Adorni in una parata miracolosa. Non dà seguito alla vittoria casalinga contro il Prato la squadra ripresa in mano da Bagatti che ora è a soli quattro punti dalla zona play out.