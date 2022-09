Sammaurese - Carpi 1 - 0 | Biancorossi non pervenuti

Brutta sconfitta per il Carpi nella quinta di campionato giocata infrasettimanalmente, non tanto per il punteggio, ma per la prestazione che è stata sicuramente al di sotto di ogni aspettativa. Già dai primi minuti si è visto che i biancorossi non era in partita e al 16’ puntuale è arrivato il vantaggio dei padroni di casa della Sammaurese con Merlonghi che ha approfittato di una bel velo di Misuraca per prendere palla e mandare in rete un assist di Bonandi. I ritmi sono stati piuttosto bassi e ad avere le poche occasioni della gara sono stati i romagnoli, mentre il Carpi non è riuscito a impensierire mai veramente gli avversari.