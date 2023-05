Sampdoria - Sassuolo 2 - 2 | Tre minuti di fuoco, poi tanti errori

Il Sassuolo ribalta il risultato in due minuti dopo essere passato in svantaggio per un errore di Ferrari all'8'. Le occasioni per chiuderla con il tris poi sono tante, ma i neroverdi ne sbagliano di tutti i colori. Alla fine la Samp ne approfitta e trova il 2-2.

IL MATCH - Partenza shockante nel match tra Sampdoria e Sassuolo. All’8’ i padroni di casa sono già in vantaggio quando Ferrari perde la testa e si fa rubare palla da Gabbiadini che è bravo poi a tirare veloce in porta battendo Consigli. Grande esultanza, ma la gioia dura poco perché solo un minuto più tardi Ceide salta un avversario e va al cross dalla sinistra mettendo la palla al centro dell’area dove Berardi calcia al volo e pareggia i conti. All’11’ ribaltone dei neroverdi con Henrique che insacca da rapace un traversone di Zortea. Tre minuti di fuoco dunque, poi la partita continua animata ma senza grandi sussulti fino al 40’ quando Gabbiadini colpisce la traversa, sulla ribattuta Quagliarella colpisce il palo, tutto con grande velocità, ma viene segnalato anche un fuorigioco. Arriva al 45’ la risposta di Berardi che calcia fortissimo col sinistro e colpisce a sua volta la traversa. Ad inizio ripresa tanti cambi e ritmi leggermente più lenti, ma ad avere il pallino del gioco è il Sassuolo che si divora il terzo gol prima con Ceide al 57’ che calcia forte sopra alla traversa, poi con Pinamonti che al 66’ riceve un gran pallone da Berardi e dal centro dell’area calcia a lato. Rocambolesco e immeritato il 2-2 della Samp al 78’ quando Augello fa partire un calcio d’angolo dalla destra che va sul secondo palo e trova Quagliarella che calcia verso la porta e trova due deviazioni assolutamente casuali, prima di Lopez poi di Erlic e il pallone entra in rete. Grande doppia parata di Turk su Lopez e Defrel, poi nel finale commovente l’uscita dal campo di Quagliarella che saluta per l’ultima volta i suoi tifosi al Ferraris. Il match termina sul pareggio.

SAMPDORIA: Turk, Oikonomou (68′ Murillo), Nuytinck (46′ Murru), Amione (46′ Paoletti), Zanoli, Winks, Rincon (61′ Ilkhan), Augello, Leris, Gabbiadini, Quagliarella (86’ Lammers). A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Djuricic, Segovia, Malagrida, De Luca, Jesé. All.: Dejan Stankovic

SASSUOLO: Consigli, Zortea, Erlic (90’ Romagna), Ferrari, Rogerio, Obiang, Thorstvedt (46′ Harroui), Henrique (63′ Lopez), Berardi, Pinamonti (79′ Defrel), Ceide (63′ Bajrami). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Toljan, Bruno. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Sig. Meraviglia di Pistoia.

RETI: 8′ Gabbiadini, 9′ Berardi, 11′ Henrique, 78′ Erlic (aut.)

NOTE: ammoniti Thorstvedt, Harroui, Oikonomu.