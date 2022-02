Sampdoria - Sassuolo 4 - 0 | Ex terribili per i neroverdi

Ancora una brutta partita per il Sassuolo che si fa ipnotizzare nei primi minuti dagli avversari e subisce subito due reti dagli ex, trovandosi sotto di due gol già all’8’. La reazione non è convincente e nella ripresa la Sampdoria la chiude con Conti, anche se i neroverdi provano un paio di bei tiri con Berardi e Raspadori che vengono però neutralizzati da due vere prodezze di Falcone. Nel finale poi arriva il poker con il cucchiaio di Candreva su rigore.

IL MATCH - Partenza da incubo per il Sassuolo che all’8’ si ritrova già sotto di due reti, entrambe per mano dei due ex di giornata. Ad avere l’atteggiamento più aggressivo nei primissimi minuti sono proprio i neroverdi, poi al 6’, al primo affondo dei padroni di casa, si sblocca il risultato quando un angolo battuto corto da Candreva arriva poi sul secondo palo a Caputo che di destro non ha difficoltà a mettere in rete con la difesa ospite che rimane a guardare. Solo due minuti più tardi a raddoppiare è Sensi: Gabbiadini ci prova di sinistro ma Consigli para con una respinta e il pallone finisce sui piedi del centrocampista che ancora in questo caso non trova una vera opposizione della difesa di Dionisi. Nonostante l’avvio terribile il Sassuolo sembra voler reagire e al 15’ è Berardi ad avere una buona occasione dal limite con un siluro che viene però respinto da Thorsby. Al 18’ è ancora Sampdoria con Caputo che impegna Consigli, poi entrambe le squadre faticano a creare occasioni, con la Sampdoria chiusa e i neroverdi troppo imprecisi. Al 35’ primo cambio obbligato per i padroni di casa quando Gabbiadini si fa male ad una caviglia ed è costretto ad uscire in favore di Supryaga. Nel primo tempo ci sono quattro minuti di recupero nei quali il Sassuolo prova a spingere con Berardi che serve in verticale Raspadori, bravo a calciare da posizione defilata, ma Falcone para. La ripresa comincia con la Sampdoria che prova a chiuderla e il Sassuolo che continua a non tirare in porta, specialmente Scamacca ha un paio di buone occasioni, ma non trova la porta. Girandola di cambi intorno all’ora di gioco e subito dopo arriva il tris dei blucerchiati con Conti, anche questa volta lasciato solo sul secondo palo dalla difesa neroverde, che riceve una punizione battuta da Candreva e di destro la mette dentro. Prova ad accorciare Berardi con una punizione dal limite che mira all’incrocio dei pali, ma Falcone si supera e incredibilmente con riflesso felino e grande elevazione arriva a respingere. Al 76’ ci prova Raspadori e ancora Falcone trova una grande parata. Al 90' Caputo scappa in area e Consigli lo atterra: calcio di rigore. Sul dischetto va Candreva che fa un cucchiaio e segna il quarto gol di giornata per la Sampdoria.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari A., Colley, Murru (73′ Augello); Candreva, Rincon (73′ Vieira), Thorsby; Sensi; Gabbiadini (35′ Supriaha- dal 58′ Conti); Caputo. A disp.: Audero, Ravaglia, Sabiri, Askildesn, Magnani e Trimboli. All.: Marco Giampaolo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (59′ Harroui), Maxime Lopez (72′ Matheus Henrique); Berardi (84' Ceide), Raspadori, Traorè (59′ Defrel); Scamacca. A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Ciervo, Peluso, Toljan, Tressoldi. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: sig. Maresca di Napoli.

RETI: 6’ Caputo, 8’ Sensi, 63’ Conti, 90' Candreva (rig.)

NOTE: ammoniti Candreva, Raspadori, Scamacca.