Sassuolo, Dionisi: "Abbiamo fatto un mercato giusto, possiamo mettere in difficoltà la Samp"

Domani il Sassuolo tornerà in campo dopo la sosta per lo stage della Nazionale. I neroverdi sono attesi al Ferraris contro la Sampdoria e mister Dionisi ha presentato così il momento della squadra e la partita: “E’ stata una settimana utile perché intera a livello di allenamenti e poi siamo riusciti a rinfoltire l’organico, qualcuno è rientrato dagli infortuni e qualcuno è tornato dalla Coppa d’Africa. La settimana di sosta dunque è servita, ma lo dovremo dimostrare domani. Inizia per noi un bel ciclo, ma la partita più importante è quella di domani perché è la più vicina, poi penseremo alle altre”.

Sul calciomercato: “Finalmente è finito! Per noi è stato giusto così, abbiamo fatto uscire delle certezze ed entrare giovani che saranno le certezze del futuro e dovremo essere bravi a supportarli perché le qualità le hanno. Qualcuno è già pronto, come Ruan; Ciervo è giovane ma si farà e ha già fatto esperienza alla Sampdoria; Ceide è meno in condizione perché arriva dal campionato norvegese che si è fermato a metà dicembre”.

Sulla condizione della squadra e sulla partita: “Speriamo di mantenere l’atteggiamento avuto contro il Torino, dove non abbiamo mollato, ma eravamo figli della partita precedente e spesso rispondiamo presente dopo uno schiaffo, invece dovremmo rispondere presente a prescindere. Le squadre si devono riconoscere anche per spirito di abnegazione e sacrificio. La Sampdoria è una squadra di valore che ha fatto un campionato importante l’anno scorso e ora si è rinforzata, hanno cambiato allenatore e sistema di gioco, quindi affronteremo una squadra al nostro pari, che sicuramente ci metterà in difficoltà e in casa loro, con giocatori di qualità; inoltre è una squadra molto più esperta di noi, con qualità, ma anche noi possiamo metterli in difficoltà. Sono tutti convocati tranne Romagna e Djuricic”.