San Felice - Anzolavino 1 - 1 | Succede tutto nei primi dieci minuti

Arriva il secondo punto in campionato per il San Felice che pareggia in casa contro l’Anzolavino e prova a ripartire alla ricerca della salvezza. A passare in vantaggio dopo pochi istanti di gara è l’Anzolavino che al 2’ trova un bellissimo gol da fuori area, che si infila sotto l’incrocio dei pali, di Raspadori, fratello dell’attaccante del Sassuolo. Reagisce subito però la squadra di Rossi che al 10’ trova già il pareggio quando Veratti prova una girata a volo vincente.

A metà del primo tempo arriva però il brutto infortunio di Del Mastio, costretto ad uscire, che fa perdere il buon equilibrio che la squadra era riuscita a trovare. Al 44’ DeBattisti provoca un rigore dopo una lunga fase di forcing degli ospiti: sul dischetto va Farneti che trova però la grande risposta di Nutricato a negargli la gioia del gol. Nella ripresa il San Felice ritrova l’equilibrio e i ritmi della partita si abbassano. Le occasioni migliori sono per Manfredini che al 32’ di testa impegna Agosto che para sulla traversa e per Acanfora che sfiora l’incrocio al 93’ calciando forte dalla distanza.