San Felice - Argentana 7 - 0 | Scontro diretto dominato dai giallorossi

Squadra in casa San Felice

Vittoria larghissima per il San Felice che dopo una partenza di campionato molto difficile si sta togliendo grandi soddisfazioni e questo pomeriggio ha rifilato sette reti al fanalino di coda Argentana in uno scontro salvezza importantissimo. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 24’ quando Stabellini calcia una punizione che trova la spizzata di Martino per Ambrosini che di testa batte Guidi.

E’ doppietta poi per Ambrosini al 39’ quando Guidi esce male nel mezzo di una mischia e il giocatore di casa si trova la palla tra i piedi a porta vuota. Due minuti più tardi il 3-0 quando Costa trova un spaccata vincente. C’è solo una squadra in campo ora ed è il San Felice. Gli ospiti provano a dire la loro con qualche corner, senza mai impensierire veramente.

Al 53’ Guidi atterra in area Stabellini ed è calcio di rigore: sul dischetto va Veratti che non sbaglia con un potente rasoterra centrale. Al 57’ si fa vedere l’Argentana con Centonze che sfiora il palo, ma al 59’ Manfredini segna il quinto gol per il San Felice dall’altezza del dischetto di rigore. Al 65’ è ancora Veratti a dilagare mirando il sette e a chiudere, all’80’ ci pensa Stabellini con un tiro dal limite.