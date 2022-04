San Felice - Castelvetro 0 - 5 | I giallorossi scendono al quartultimo posto

Brutta sconfitta per il San Felice che in casa ha preso cinque reti da un Castelvetro già salvo; ora i giallorossi sono stati staccati dalla Vadese Sole Luna perdendo la quintultima posizione. Non c’è stata partita in campo dove gli ospiti sono passati in vantaggio già all’11’ con Lodesani che ha trasformato un rigore. Al 32’ ancora un rigore per gli uomini di Cattani che hanno raddoppiato con Scarlata.

Il tris è arrivato al 35’ con Zagari e all’intervallo il risultato era già in ghiaccio sul 3-0 per il Castelvetro. Nella ripresa non è arrivata una reazione convincente da parte del San Felice che ha peggiorato invece il proprio passivo subendo il poker al 67’ con Scarlata e addirittura la ‘manita’ al 74’ quando Pampaloni ha messo fine alle marcature.