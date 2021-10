San Felice - Copparese 2 - 0 | I giallorossi vincono il recupero della seconda giornata

Vittoria del San Felice nello scontro diretto contro la Copparese giocato mercoledì sera nel recupero della seconda giornata che non si era disputata causa Covid. Per i modenesi si tratta della prima vittoria in campionato che porta i giallorossi a cinque punti. Il match è stato a senso unico, con gli ospiti quasi mai in condizione di far male ai padroni di casa.

Già nel primo tempo a farsi vedere in avanti sono gli uomini di Rossi che passano poi in vantaggio nei minuti di recupero, al 47’, quando Haddaji dalla distanza calcia benissimo e mette la palla nel sette dove Turco non può arrivare. Appena rientrati in campo dagli spogliatoi, i ragazzi del San Felice raddoppiano approfittando di un errore di difensivo avversario e a metterla in rete è Manfredini dalla destra con una deviazione. La Copparese prova una debole reazione che non serve a nulla.