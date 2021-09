Brutta caduta casalinga per il San Felice che ne prende 6 dal Corticella; non serve a nulla il gol della bandiera. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Oubakent che al 24’ segna su calcio di rigore. Pareggia poi la squadra modenese al 40’ con El Gourche e il primo tempo termina 1-1, dopo una prima frazione equilibrata. Nella ripresa poi i bolognesi trovano ancora il vantaggio al 53’ con Broglia poi dilagano e trovano prima la doppietta di Girotti che segna al 73’ e al 76’; poi all’83’ Larhrib segna la quinta rete per il Corticella che non si accontenta e pochi minuti dal termine della partita va ancora in gol, segnando così un passivo pesantissimo per i padroni di casa, e questa volta è Casazza a metterla in rete.