San Felice - Granamica 0 - 0 | I giallorossi ci provano in tutti i modi ma il gol non arriva

Ancora un punticino conquistato dal San Felice che tra le mura amiche cerca di costruire la propria salvezza. Contro il Granamica termina a reti inviolate proprio come domenica scorsa contro la Virtus Castelfranco. Le occasioni però non mancano e il risultato sta sicuramente stretto ai padroni di casa che al 16’ hanno la prima grande occasione con Gasparini che calcia dai venti metri e colpisce il palo. Ancora un legno per il San Felice al 24’ quando Costa crossa dalla destra e il pallone colpisce la traversa.

Il primo tempo termina senza altre emozioni, poi nella ripresa è ancora la squadra giallorossa a fare la partita e ci prova al 60’ con Zanoli, poi al all’80’ con Veratti che da punizione sfiora la traversa. La prima grande occasione per gli ospiti arriva all’87’ quando un brivido scorre sulla schiena dei padroni di casa: Mezzetti batte un corner che arriva sulla testa di Resta, ma il pallone sfiora letteralmente la traversa. Al 90’ viene espulso per somma di ammonizioni Zattini che era stato atterrato da Rossi in area, ma per l’arbitro era simulazione, così i bolognesi terminano in inferiorità numerica.