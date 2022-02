San Felice - Masi Torello Voghiera 0 - 3 | Terza sconfitta consecutiva per i giallorossi

Arriva la terza sconfitta consecutiva per il San Felice che, in casa, subisce tre reti dal Masi Torello Voghiera. Il primo tempo è equilibrato e i giallorossi giocano alla pari, provando per primi a passare in vantaggio con Veratti che da buona posizione calcia male e trova la risposta facile di Turco.

Le occasioni non mancano, né da una parte né dall’altra, ma nessuna delle due squadre sembra riuscire a trovare la stoccata vincente. A pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco arriva il colpo di scena quando un rimpallo favorisce Vanzini sulla sinistra che poi effettua un bel traversone in area piccola dove Fregnani deve solo spingere il pallone in rete.

Il vantaggio in quel momento delicato della partita taglia le gambe ai padroni di casa che non riescono più a reagire e al 65’ Sarto serve Gherlinzoni che segna il gol del raddoppio, poi al 71’, ancora Gherlinzoni mette a segno una doppietta personale e il terzo gol per i ferraresi che di fatto chiudono la partita.