San Felice - Medicina 1 - 1 | Primo punto per i giallorossi in inferiorità numerica

Arriva il primo punto in campionato per il San Felice che riesce nell’impresa di pareggiare contro una squadra di alto livello come il Medicina Fossatone. I padroni di casa si trovano addirittura in inferiorità numerica e pieni di assenze, ma riescono a mettere in campo tutta la fame possibile e a prendersi con le unghie e con i denti un punto che deve essere l’inizio di un bel cammino verso la salvezza.

A passare in vantaggio sono proprio gli uomini di Rossi che al 10’ sorprendono Palermo con un pallonetto dal limite dell’area di Costa che si infila sotto alla traversa. Reagiscono gli ospiti che al 26’ vanno a segno con Ferretti, ma il gol viene annullato per un fallo. Il pareggio però non tarda ad arrivare perché al 29’ Selleri batte un corner dalla sinistra su cui va Caidi di testa e segna l’1-1. Ora in campo sembra esserci quasi solo la squadra bolognese che costruisce tante azioni offensive, ma il San Felice riesce a resistere per tutto il primo tempo.

Anche nella ripresa è un assedio alla porta di Nutricato che continua a parare tutto e a difendere quel punto strenuamente. Al 54' i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Stabellini e tutto si complica. Sbagliano anche tanto gli uomini di Geraci, in particolare Ferretti all’84’ si mangia letteralmente un gol a porta vuota mandando al lato. Nei minuti di recupero si rivede anche il San Felice che potrebbe portare a casa addirittura una vittoria, ma trova Palermo attento sui tentativi di Costa e Acampora.