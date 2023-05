Promozione, San Felice: i giallorossi salutano mister Molinari

Dopo aver raggiunto una salvezza che non soddisfa completamente, ma che alla luce della stagione appare come un buon risultato, il San Felice annuncia il cambio alla guida della prima squadra attraverso un comunicato ufficiale. Non c’è ancora il nome del successore, ma si vocifera che possa essere Barbi, in uscita da La Pieve Nonantola. Ecco il comunicato ufficiale:

“La società US San Felice comunica ufficialmente la decisione di cambiare la guida tecnica della prima squadra per il prossimo campionato di promozione 2023/2024. A mister Molinari, che con grande abnegazione e professionalità ha saputo condurre la nave in porto, va il nostro sincero ringraziamento e un grande in bocca il lupo per il futuro”.