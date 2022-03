San Felice - Sant'Agostino 2 - 2 | Grande prova di carattere dei giallorossi

Buon pareggio per il San Felice che conquista un punto in casa contro una squadra ostica come il Sant’Agostino. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 10’ con Centonze che approfitta di errore difensivo dei padroni di casa, entra in area e con un pallonetto supera Nutricato. Il San Felice fa le prove del gol al 17’ con Veratti che sfiora la porta, ma il pareggio arriva al 36’, col solito Veratti che di testa in tuffo insacca un bel cross di Haddaji.

Due minuti più tardi, al 38’, il bomber giallorosso trova la doppietta e il ribaltamento del risultato da pochi passi. Al 40’ però arriva una doccia fredda per i padroni di casa proprio quando le cose sembravano mettersi bene: Roccato si ripara il volto da una pallonata alzando il braccio e l’arbitro estrae il secondo giallo per il giocatore che viene espulso lasciando i suoi in inferiorità numerica per oltre un tempo.

Nonostante l’uomo in meno, il San Felice cerca di chiudere il risultato nella ripresa, ma al 53’ Stabellini commette fallo di mano in area ed è calcio di rigore per gli ospiti che trasformano con Fiorini. Al 60’ grande riflesso di Nutricato che toglie dall’incrocio dei pali un tiro potente di Schiavon. Poi è Veratti a provarci al 67’ trovando però il palo e infine è Fiorini ad avere l’ultima occasione del match con un colpo di testa che non trova lo specchio della porta.