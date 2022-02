San Felice - Vadese Sole Luna 0 - 1 | I bolognesi sorpassano i giallorossi in classifica

Sconfitta che brucia per il San Felice, sorpassato in classifica dai diretti avversari della Vadese Sole Luna. A decidere l’incontro è il gol di Betti al 65’, dopo che i giallorossi avevano offerto una prestazione poco convincente, nonostante una partenza positiva con un gol annullato a Veratti dopo pochi minuti dal fischio d’inizio per fuorigioco. Il gol del pari viene sfiorato al 79’ da Rossi che ci prova di testa, poi nel finale il San Felice prova a spingere senza però trovare la rete che sarebbe stata importantissima in ottica salvezza.