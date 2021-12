San Felice - Virtus Castelfranco 0 - 0 | Poche emozioni nel derby modenese

Non riesce ad approfittare della sconfitta del Corticella per mano della Vignolese la Virtus Castelfranco che pareggia in casa del San Felice e non trova la testa della classifica, ma si porta a meno uno dalla capolista. Per i giallorossi si tratta di un ottimo punto conquistato in ottica salvezza contro una big del campionato nel derby tutto modenese. Il match termina a reti inviolati dopo un primo tempo che non offre emozioni, mentre nella ripresa i biancogialli provano a portare a casa l’intero bottino, ma i padroni di casa stringono i denti e non lasciano passare gli ospiti.