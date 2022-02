SanMichelese - Agazzanese 3 - 1 | Scontro salvezza dominato dai biancoverdi

Vittoria importantissima per la SanMichelese che si impone per 3-1 nello scontro diretto per la salvezza contro l’Agazzanese, rischiando qualcosa nel finale, ma gestendo bene il vantaggio. A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa al 21’ con Lusoli e al 28’ arriva già il raddoppio firmato da Caputo che taglia le gambe agli avversari, già in difficoltà dopo il primo gol.

Nella ripresa i biancoverdi non si accontentano e aumentano il vantaggio spingendo e segnando già al 53’ con Peddis che regala il tris ai suoi e, di fatto, i tre punti. Le cose sembrano girare male poi dopo l’ora di gioco, infatti al 64’ i ragazzi di mister Frigieri rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di capitan Casta e all’83’ l’Agazzanese accorcia le distanze con Mastrototaro su rigore, ma oramai la partita è decisa.