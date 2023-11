SanMichelese - Atletic Progetto Montagna 5 - 1 | Prova di carattere dei biancoverdi

All’apparenza una gara semplice per la SanMichelese, ma i cali di tensione possono far correre dei pericoli. I biancoverdi sul 2-0 hanno mollato lasciando l'iniziativa all'Atletico, poi dopo il gol di Sula i sassolesi sono tornati sui ritmi di ottimo livello.

Azzurro cerca di dare minuti a chi ha giocato meno in virtù dell'impegno che vedrà la squadra impegnata in Coppa mercoledì per gli ottavi si finale a Pontenure. L'atletico Montagna mette in mostra tanta volontà e buona organizzazione, ma la classifica non permette ai reggiani di esprimersi come vogliono. Il gol che apre le danze è di Manzini con un tiro a giro dal limite che non lascia scampo a Nicolosi; Peddis raddoppia raccogliendo un cross di Luca Ferrari dal fondo, poi Sula per il 2-1 raccoglie un perfetto colpo di testa di Briselli ed insacca.

Si scatena allora la SanMichelese con un Alicchi (migliore in campo) che riesce a confezionare altre tre reti-fotocopia con la ricerca sempre del fondo per mettere in mezzo servendo gli attaccanti, così prima Manzini poi Merli per due volte, forano la rete protetta dall'incolpevole Nicolosi.