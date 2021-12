SanMichelese - Bibbiano San Polo 2 - 1 | Allo 'Zanti' succede di tutto

Vittoria incredibile e molto importante per la SanMichelese che si impone per 2-1 sull’ultima in classifica, il Bibbiano San Polo, e conquista tre punti d’oro in ottica salvezza al termine di una partita molto combattuta e piena di colpi di scena. Il primo tempo scorre tra occasioni tra una parte e dall’altra che non portano praticamente a nulla, nonostante l’agonismo in campo, poi, allo scadere della prima frazione di gioco, precisamente al 43’, gli ospiti passano in vantaggio con Santurro e per i modenesi è una doccia fredda.

Nella ripresa l’ingresso in campo è molto acceso, con i biancoverdi che non ci stanno a perdere e al 54’ rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Sackey per doppia ammonizione, compromettendo così ancora di più la possibilità di una rimonta. All’88’ la situazione è disperata e una rissa porta all’espulsione di un giocatore per parte: Bellentani per i sassolesi, Cilloni per i reggiani. A questo punto, in nove contro dieci, i ragazzi di Frigieri riescono a trovare un insperato pareggio al 90’ con Corrente e la gioia esplode ancora più forte al 92’ quando, colpo di scena incredibile, Salomone ribalta il risultato e porta i tre punti alla SanMichelese.