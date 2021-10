La SanMichelese non riesce a scardinare la difesa del Campagnola, nemmeno nei minuti finali in superiorità numerica

Finisce a reti inviolate il match tra SanMichelese e Campagnola. Una partita equilibrata e combattuta che ha regalato solamente un punto a testa. All’85’ è arrivata l’espulsione di Murasso tra le fila dei reggiani, ma ormai non c’era più tempo per poterne approfittare. Arriva così il terzo punto in classifica per i ragazzi di Frigieri, mentre il Campagnola torna a punti dopo due sconfitte consecutive.