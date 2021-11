SanMichelese - Fidentina 2 - 3 | Biancoverdi avanti due volte e poi rimontati

Sconfitta della SanMichelese allo ‘Zanti’ per mano dei parmensi della Fidentina. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Smaldone al 13’, poi gli ospiti trovano il pareggio al 22’ con il solito Scappi. I biancoverdi non ci stanno e trovano il nuovo vantaggio al 33’ su calcio di rigore trasformato da capitan Casta. Sembra mettersi bene per i modenesi, ma nel finale la Fidentina riesce a ribaltare il risultato con le reti di Viani, entrato nella ripresa al posto di Leporati, andato in gol al 76’ e a chiuderla è Pasaro all’89’.