SanMichelese - Modenese 2 - 2 | I biancoverdi si fanno recuperare due volte

Pari che non serve molto a nessuno tra SanMichelese e Modenese. I padroni di casa raggiungono il Felino che ha riposato, ma non riescono a sorpassarlo, mentre gli ospiti devono rimandare il discorso salvezza diretta all’ultima giornata. Ad essere pericolosi sono i gialloblù al 5’ con Ouattara che non trova però la porta. Al 12’ si fanno vedere i biancoverdi con una conclusione al volo di Saccani che termina sul fondo. Impegnato Iattoni sul Lusoli al 21’, ma il tiro è troppo centrale e il portiere ospite può parare senza problemi.

Il vantaggio dei sassolesi arriva al 25’ con Peddis che, solo in area, raccoglie un lancio lungo arrivato dalle retrovie e manda in rete. La gioia dura poco però perché al 30’ arriva il pareggio dei gialloblù con Ouattara che in diagonale batte Iattoni dopo una bella triangolazione con Falanelli e Capasso. Nella ripresa la SanMichelese torna a spingere e si riporta in vantaggio al 47’, questa volta con Lusoli; al 64’ pareggiano ancora i conti i ragazzi del neo allenatore Andrea Paganelli e: gran botta su punizione di Lusvarghi e 2-2.