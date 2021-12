SanMichelese - Nibbiano&Valtidone 0 - 3 | I biancoverdi chiudono il girone di andata penultimi

Arriva una sconfitta per la SanMichelese nell’ultima giornata di andata e i biancoverdi rimangono così al penultimo posto in classifica con 9 punti. Allo ‘Zanti’ è stato il Nibbiano&Valtidone ad avere la meglio e a non lasciare scampo ai sassolesi che sono riusciti a reggere per tutto il primo tempo e poi hanno subito il gol di Lessa Locko che al 62’ ha sbloccato il risultato. Al 69’ è stato Gjini, entrato a metà del primo tempo, a raddoppiare; poi il gol che ha definitivamente chiuso la partita è arrivato al 73’ con la rete di Boccenti.