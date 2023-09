SanMichelese - Quarantolese 2 - 0 | Doppio Capasso nella ripresa

Squadra in casa

Sanmichelese

Vittoria casalinga della SanMichelese che batte per 2-0 la Quarantolese in uno dei vari derby modenesi di giornata del Girone B di Promozione. Primo tempo equilibrato fino al 43' quando, dopo una bella ripartenza dei padroni di casa, la difesa della Quarantolese chiude, ma un rimpallo su un difensore libera Capasso solo davanti a Malavasi e il 9 locale colpisce clamorosamente l'incrocio dei pali.

Il secondo tempo è dominato dai biancoverdi che nei primi 15 minuti segnano 2 volte con Capasso: due ripartenze su palla persa dai gialloblù. Prima Merli poi Frimpong a tu per tu con Malavasi servono al 51' e 60' Capasso che segna entrambe le volte a porta vuota. Fra i 2 gol della SanMichelese si inserisce una clamorosa occasione per la Quarantolese con Bortolazzi che se ne va a sinistra e serve a rimorchio Magro che dal limite dell'area piccola calcia a colpo sicuro, Schiuma è miracoloso e salva la porta di casa.

Dal 2 a 0 in è un monologo ho dei padroni di casa: Frimpong colpisce un palo da posizione defilata al 63', due minuti dopo Capasso servito a tu per tu con Malavasi è lezioso nel cercare il pallonetto, palla alta. Al 74' colpo di testa su calcio d'angolo, bravo Malavasi a deviare sulla traversa e a tenere in partita i gialloblù. Finisce poi 2-0 con la Quarantolese che si ferma a 17 partite senza sconfitte.