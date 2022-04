SanMichelese - Real Formigine 3 - 0 | Buona la prima per mister Azzurro

Bella vittoria della SanMichelese alla prima in panchina per Azzurro. A farne le spese è un Real Formigine senza più ambizioni, ma sicuramente desideroso di finire al meglio il campionato. A sbloccare il risultato è Manzini al 23’, poi a pochi minuti dall’intervallo, al 42’, i biancoverdi trovano già la rete del raddoppio con capitan Lusoli. Nella ripresa la squadra di casa scende in campo determinata a mantenere il risultato e, anzi, a chiudere la partita, così al 57’ arriva il gol che vale la doppietta personale per Lusoli che determina il 3-0 finale.